Sport.quotidiano.net - Cicchi sui progressi della Civitanovese: "Un’altra gara con la porta inviolata"

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Forse una mancata occasione per risalire alle zone più rassicuranticlassifica, allo stesso tempo si tratta del secondo risultato utile consecutivo, soprattutto senza subire reti. Lo 0-0 di mercoledì trae Castelfidardo può essere letto in tanti modi sul fronte rossoblù. Claudio, diesse dei rivieraschi, la vede così: "è sicuramente positivo – afferma – non aver preso gol e lo è ancora di più non subire nemmeno un tiro nello specchio. Questo è imnte e significa che la squadra cresce, specialmente in fase difensiva. Ci manca la maniera per perforare le difese. Bisogna tirare in. Comunque qualcosa abbiamo prodotto, sicuramente più del Castelfidardo, venuto solamente per conquistare un punto".