Lanazione.it - “Chiude l’ultima sala della vallata”. Casentino, venduto all’asta il cinema Italia di Soci

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Bibbiena (Arezzo), 25 ottobre 2024 – Ildi, nel comune di Bibbiena, è statotramite un’asta telematica. Lo rende noto la Lista di Comunità, forza che in consiglio comunale a Bibbiena rappresenta l’opposizione e che aveva lanciato una raccolta firme per chiedere di tutelare e salvaguardare ilaperto nel 1911. "Dal sito delle aste risulta che l'immobile sia stato assegnato alla cifra base di 156.375 euro - spiega in una nota il gruppo consiliare -, il che lascia intendere che sia stato assegnato all'unico partecipante, senza ulteriori rialzi. Si tratta di un immobile di valore: ampio, storico e ancora in attività, nonostante il difficile periodo che il settoretografico sta attraversando".