Chi è il nuovo attore che interpreta Michele Straziota in Storia di una famiglia perbene 2, perché Carmine Buschini non c'è più (Di venerdì 25 ottobre 2024) Carmine Buschini non c'è più in Storia di una famiglia perbene 2, ecco chi è il nuovo attore L'assenza di Carmine Buschini in Storia di una famiglia perbene 2 ha lasciato un vuoto inaspettato tra i telespettatori che lo hanno seguito e ammirato nella prima stagione, nei panni di Michele Straziota, uno dei figli del boss della malavita di Bari. Michele è il figlio ribelle che si innamora di Maria, la figlia della famiglia perbene De Santis. Il suo tradimento costerà caro a lui, ma con uno stratagemma, improvvisamente, diventerà il vero protagonista della seconda stagione. Non è difficile capire che non è Buschini.

