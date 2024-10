C’era una campagna online da 17 miliardi di visualizzazioni dietro gli insulti razzisti contro Vinicius

C’era una campagna online da 1,7 miliardi di visualizzazioni dietro gli insulti razzisti contro Vinicius (Di venerdì 25 ottobre 2024) Quattro uomini tra i 24 e i 26 anni, tifosi dell’Atletico Madrid, sono stati arrestati per aver orchestrato la campagna online razzista contro Vinicius nei giorni precedenti l’ultimo derby di Madrid. La “campagna” aveva avuto un impatto da 1,7 miliardi di visualizzazioni, 7.000 tweet e 56.000 interazioni. Una sorta di istigazione digitale all’odio che si sarebbe poi trasformata in un’atmosfera orribile allo stadio. Lo racconta El Paìs. L’indagine su diverse piattaforme è iniziata il 1 ottobre, dopo tre denunce da parte della Professional Soccer League. Nei giorni successivi la polizia è risalita all’origine di quei tweet ed è riuscita a identificare i quattro. online si invitavano anche le persone a nascondere il volto in risposta all’arresto di diversi tifosi del Valencia lo scorso anno per aver insultato l’attaccante del Real Madrid. Ilnapolista.it - C’era una campagna online da 1,7 miliardi di visualizzazioni dietro gli insulti razzisti contro Vinicius Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Quattro uomini tra i 24 e i 26 anni, tifosi dell’Atletico Madrid, sono stati arrestati per aver orchestrato larazzistanei giorni precedenti l’ultimo derby di Madrid. La “” aveva avuto un impatto da 1,7di, 7.000 tweet e 56.000 interazioni. Una sorta di istigazione digitale all’odio che si sarebbe poi trasformata in un’atmosfera orribile allo stadio. Lo racconta El Paìs. L’indagine su diverse piattaforme è iniziata il 1 ottobre, dopo tre denunce da parte della Professional Soccer League. Nei giorni successivi la polizia è risalita all’origine di quei tweet ed è riuscita a identificare i quattro.si invitavano anche le persone a nascondere il volto in risposta all’arresto di diversi tifosi del Valencia lo scorso anno per aver insultato l’attaccante del Real Madrid.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Organizzarono la campagna di razzismo online contro Vinicius Jr : arrestati 4 tifosi dell’Atletico Madrid. Che cosa era successo - “Spero che la Spagna possa evolversi e capire quanto sia grave insultare qualcuno per il colore della sua pelle”. L’appello di Vinicius Jr era stato chiaro, ad oggi però la situazione è ancora ben lontana da poter essere considerata risolta. La ... (Ilfattoquotidiano.it)

Tupperware lancia la sua prima grande campagna online in Italia | TRUFFA - Congratulazioni! 4 Ottobre, Tupperware lancia la sua prima grande campagna online in Italia. In onore del suo 77° anniversario, Tupperware ha collaborato con Conad per vendere una grande quantità di articoli da cucina a soli 2€. Inizia cosi un ... (Chiccheinformatiche.com)

Tupperware lancia la sua prima grande campagna online in Italia | TRUFFA - Congratulazioni! 4 Ottobre, Tupperware lancia la sua prima grande campagna online in Italia. In onore del suo 77° anniversario, Tupperware ha collaborato con Conad per vendere una grande quantità di articoli da cucina a soli 2€. Inizia cosi un ... (Chiccheinformatiche.com)

Tupperware lancia la sua prima grande campagna online in Italia | TRUFFA - Congratulazioni! 4 Ottobre, Tupperware lancia la sua prima grande campagna online in Italia. In onore del suo 77° anniversario, Tupperware ha collaborato con Conad per vendere una grande quantità di articoli da cucina a soli 2€. Inizia cosi un ... (Chiccheinformatiche.com)