Caterina Banti | Delusa da una certa mentalità molto maschilista della vela

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) “Sonoda una. Faccio un esempio: World Sailing ha annunciato i finalisti del Premio dell’anno, nella categoria maschile c’è il nome di Ruggero Tita, ne sono contenta, ma in quella femminile non c’è il mio. Insieme siamo nominati nella categoria a squadra. Ma Ruggero non gareggia da solo, i titoli li abbiamo vinti insieme. Tra i giovani c’è Vittorio Bonifacio, ma non la timoniera, Lisa Vucetti. Eppure sono un equipaggio misto. La Fiv ha subito chiesto spiegazioni. Mi chiedo: perché le donne a un certo punto scompaiono dalla vista? In un momento in cui il mondo olimpico, le istituzioni, federazioni e Coni e persino la Coppa America si aprono alla parità di genere?”. Lo ha detto, doppio oro nellealle Olimpiadi, in un’intervistainteressante concessa a Repubblica nell’edizione di oggi in edicola.