Gaeta.it - Castelli Romani ottengono la candidatura a Città Italiana del Vino 2025 con Marino e Nemi in prima linea

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Isono stati ufficialmente designati comedel, un riconoscimento che valorizza la loro storica tradizione vitivinicola. La nomina ufficiale sarà annunciata il 27 ottobre durante la Conventiondela Stresa, segnando una tappa fondamentale per dieci comuni della provincia di Roma, concome capofila ecome coordinatore. Questo titolo rappresenta un’opportunità per promuovere il territorio e attrarre visitatori da tutta Italia e dall’estero. Un anno di eventi per celebrare la tradizione vitivinicola deiIlsarà un anno all’insegna della cultura delper i. I dieci comuni protagonisti, tra cui Ariccia, Colonna, Frascati, Genzano di Roma e Velletri, ospiteranno un ricco calendario di eventi enogastronomici e culturali.