Carcere duro per il cognato del ras Russo alias 'Paperino' (Di venerdì 25 ottobre 2024) Ancora Carcere duro per Giuliano Martino, cognato di Massimo Russo alias Paperino, elemento di spicco del clan dei Casalesi coinvolto nell'inchiesta della Dda di Napoli sul business del sodalizio criminale casalese delle slot e dell'ippica.E' quanto disposto dalla settima sezione della Corte Casertanews.it - Carcere duro per il cognato del ras Russo alias 'Paperino' Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Ancoraper Giuliano Martino,di Massimo, elemento di spicco del clan dei Casalesi coinvolto nell'inchiesta della Dda di Napoli sul business del sodalizio criminale casalese delle slot e dell'ippica.E' quanto disposto dalla settima sezione della Corte

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Termini scaduti - scarcerato anche Corona. Il “re delle scommesse” dei clan di Palermo passa dal carcere duro per i mafiosi alla libertà - C’è un altro boss di Cosa nostra che torna libero per decorrenza dei termini. Si tratta di Giuseppe Corona, 56 anni, “il re delle scommesse” all’Ippodromo di Palermo, condannato a 15 anni e 2 mesi in Appello per riciclaggio e intestazione fittizia. ... (Ilfattoquotidiano.it)

Duro affondo del Sinappe dopo la visita di Pagano in carcere : "Siamo stufi di chiacchiere e passerelle" - Duro attacco del segretario provinciale del sindacato Sinappe della polizia penitenziaria Giuseppe Di Domizio dopo la visita nel carcere di Pescara dell'onorevole e segretario regionale di Forza Italia Nazario Pagano, avvenuta il 16 ... (Ilpescara.it)

Carcere duro per chi truffa gli anziani - Gli anziani sono di continuo vittime di truffe e raggiri. Non ci sono solo gli avvicinamenti in strada, falsi tecnici, falsi avvocati, false vincite, ma certi vigliacchi inventano anche falsi e sedicenti nipoti con malattie, bisognosi di cure che ... (Ilrestodelcarlino.it)

Pavel Durov è fuori dal carcere ma non può lasciare la Francia : ha pagato una cauzione milionaria - Il fondatore di Telegram al momento è stato scarcerato. Un tribunale francese ha deciso di formalizzare le indagini a suo carico per diversi capi di accusa. L'impianto dell'inchiesta è chiaro: Pavel Durov avrebbe consentito una lunga serie di ... (Fanpage.it)