Calcio, dalla Serie A alla C: le partite delle squadre toscane, umbre e dello Spezia

Firenze, 25 ottobre 2024 – Un'altra giornata di campionato. Ecco le partite delle squadre toscane, umbre e dello Spezia. Tutti i risultati dei match dalla Serie A alla Serie C.

Serie A
Fiorentina-Roma (domenica 27 ottobre, ore 20:45)
Parma-Empoli (domenica 27 ottobre, ore 12:30)

Serie B
Spezia-Bari (venerdì 25 ottobre, ore 20:30)
Carrarese-Cittadella (sabato 26 ottobre, ore 17:15)
Frosinone-Pisa (domenica 27 ottobre, ore 15:00)

Serie C
Pianese-Gubbio (venerdì 25 ottobre, ore 20:30)
Ternana-Rimini (venerdì 25 ottobre, ore 20:30)
Arezzo-Spal (sabato 26 ottobre, ore 17:30)
Perugia-Milan Futuro (domenica 27 ottobre, ore 12:30)
Pontedera-Entella (domenica 27 ottobre, ore 17:30)
Lucchese-Pescara (domenica 27 ottobre, ore 19:30)

