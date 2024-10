Bronzetti-Dolehide in tv | data orario canale e diretta streaming Wta Guangzhou 2024

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Luciasfiderà Carolinenella semifinale del WTA 250 di, torneo di scena sui campi in cemento outdoor. Seconda semifinale in stagione a livello Wta per la tennista azzurra, protagonista di un acuto proprio nel finale di unfatto di alti e bassi. Dopo le vittorie ai danni di Avanesyan e Cristian, Lucia è riuscita a sconfiggere in due set anche la beniamina di casa Wang, regalandosi così un posto tra le migliori quattro e il ritorno tra le migliori 80 del ranking. A separarla dalla finale troverà l’americana, proveniente dalle qualificazioni e protagonista di due belle vittorie in tre set ai danni di Bouzkova e Bouzas Maneiro. Tra le due giocatrici non c’è alcun precedente. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIsi affronteranno nella giornata di sabato 26 ottobre come quarto match dalle ore 7:00 italiane.