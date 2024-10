Bologna-Milan, Scaroni: “O si gioca a porte chiuse o da un’altra parte” (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, prima dell’assemblea odierna della Lega Serie A ha confermato che la partita contro il Bologna si giocherà regolarmente, di sicuro a porte chiuse, con le due opzioni ancora sul tavolo, disputarla nel capoluogo emiliano oppure a Como in campo neutro: “Non mi sono occupato del tema, ma penso che o si gioca a porte chiuse o si gioca da un’altra parte. Ieri sera abbiamo avuto notizia dell’ordinanza del sindaco e stiamo pensando di vedere quale può essere la soluzione. L’ipotesi che non si giochi francamente”. Più prudente invece l’ad dei rossoblù Claudio Fenucci: “Parliamo con la Lega e poi vediamo”. Bologna-Milan, Scaroni: “O si gioca a porte chiuse o da un’altra parte” SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il presidente del, Paolo, prima dell’assemblea odierna della Lega Serie A ha confermato che la partita contro ilsi giocherà regolarmente, di sicuro a, con le due opzioni ancora sul tavolo, disputarla nel capoluogo emiliano oppure a Como in campo neutro: “Non mi sono occupato del tema, ma penso che o sio sida. Ieri sera abbiamo avuto notizia dell’ordinanza del sindaco e stiamo pensando di vedere quale può essere la soluzione. L’ipotesi che non si giochi francamente”. Più prudente invece l’ad dei rossoblù Claudio Fenucci: “Parliamo con la Lega e poi vediamo”.: “O sio da” SportFace.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bologna-Milan - Scaroni : "O si gioca a porte chiuse o da un'altra parte" - Bologna-Milan si giocherà, salvo colpi di scena. Che sia allo Stadio Dall`Ara a porte chiuse o in un altro impianto. E` questa la direzione pr... (Calciomercato.com)

Bologna-Milan : Il Match Sospeso e le Ultime Novità - Sospesa la Partita Bologna-Milan: La Lega Serie A Cerca di Disputarla a Porte Chiuse Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha firmato un’ordinanza che ufficializza la sospensione del match tra il Bologna e il Milan, originariamente previsto per ... (Puntomagazine.it)

“Vergognoso” : è bufera su Bologna-Milan - cosa succede - La gestione di Bologna-Milan fa discutere: cosa succede a poco più di 24 ore dal match bloccato dall’ordinanza del Comune di Bologna Sono ore decisive per Bologna-Milan. Dopo l’ordinanza del Comune di Bologna, che ha vietato il regolare svolgimento ... (Calciomercato.it)

La Curva del Bologna non ci sta : "Diserteremo Bologna-Milan - in atto uno spettacolo grottesco" - Il tifo organizzato del Bologna non ci sta. In ore di grande apprensione e preoccupazione per un`allerta meteo che rischia di creare nuovi e... (Calciomercato.com)