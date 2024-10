Ilfattoquotidiano.it - Bologna-Milan, il Comune rinvia ma la Lega vuole giocare. Le opzioni: campo neutro, porte chiuse o sconfitta a tavolino. Oggi la decisione

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Doveva essereta per gli evidenti impedimenti a causa del maltempo che sta colpendo nelle ultime ore l’Emilia Romagna. E invece, lacomunque far disputare la partita tra, in programma sabato 26 ottobre alle ore 18, valida per la nona giornata di Serie A. Per il presidente Lorenzo Casini e l’assemblea, però, il rinvio non può essere una strada percorribile perché, un eventuale spostamento, creerebbe problemi di programmazione non indifferenti, considerando un calendario già colmo di impegni e turni decisi ad inizio stagione. Così, laha aperto ha tre diverse: nelle prossime ore, lafinale.