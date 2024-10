Panorama.it - Blauer sbarca a Torino

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Si affacciano su una delle più importanti strade dello shopping torinese le due grandi vetrine del negozio, appena inaugurato in via Andrea Doria al civico 6/c. All’interno, 250 mq. offrono alla clientela un ambiente estremamente sofisticato e soprattutto contemporaneo, un viaggio sensoriale che collega passato e futuro, il perfetto contenitore per le collezioniuomo e donna che da sempre rappresentano l’estetica contemporanea contraddistinta dal forte heritage che l’azienda può vantare. () Il concept degli interni è stato curato dall’Architetto Fossati coadiuvato dai soci dello studio torinese 3-Studio, un team che ha saputo ricreare un ambiente perfetto e sofisticato in grado di valorizzare i capi senza distrazioni, tra luci soffuse e richiami architettonici dei portici torinesi.