Basket femminile, Campobasso-Schio il 'big match' della 5° giornata di Serie A1. Derby veneto tra Venezia e San Martino di Lupari (Di venerdì 25 ottobre 2024) Nel weekend alle porte la Serie A1 di Basket femminile disputata la quinta giornata della regular season 2024-2025, con un solo anticipo previsto domani pomeriggio ed il resto delle partite in programma domenica 27 ottobre – osserva un turno di risposto la Geas Sesto San Giovanni: andiamo a presentare brevemente cosa ci attende. Nell'unico match previsto domani sabato 26 ottobre, alle ore 16:00, l'Autosped G BCC Tortona ospita la Dinamo Sassari – entrambe le squadre hanno gli stessi punti in classifica (4). Passando poi a domenica 27 ottobre ecco le altre quattro sfide che si giocheranno in contemporanea alle ore 18:00. La prima è sicuramente quella di 'cartello' della giornata perché mette di fronte le due capoliste Campobasso e Schio, con le due compagini appaiate in classifica ancora imbattute – chi uscirà sconfitta interromperà quindi la propria imbattibilità.

