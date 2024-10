Altro che caso Spano. Il Pd riesuma Melandri per attaccare Meloni (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il Ministero della Cultura è oggetto di attenzioni spasmodiche. Consigliando ad Alessandro Giuli di chiamare al più presto un esorcista, possibilmente gesuita, al Collegio Romano, gli ultimi mesi sono stati agghiaccianti, tra scorribande all'interno delle stanze e storie che hanno creato drammi personali. L'ultimo in ordine di tempo riguarda le dimissioni del capo di gabinetto Francesco Spano: tra l'Altro, chi ieri ha visitato al Colosseo la mostra "Göbeklitepe: L'enigma di un luogo sacro", nata con la collaborazione del ministero della Cultura e del Turismo della Repubblica di Türkiye e dell'ambasciata di Türkiye a Roma, trova il nome di Spano nel cartellone ministeriale che descrive gli «attori principali» che hanno dato vita all'esposizione. Iltempo.it - Altro che caso Spano. Il Pd riesuma Melandri per attaccare Meloni Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il Ministero della Cultura è oggetto di attenzioni spasmodiche. Consigliando ad Alessandro Giuli di chiamare al più presto un esorcista, possibilmente gesuita, al Collegio Romano, gli ultimi mesi sono stati agghiaccianti, tra scorribande all'interno delle stanze e storie che hanno creato drammi personali. L'ultimo in ordine di tempo riguarda le dimissioni del capo di gabinetto Francesco: tra l', chi ieri ha visitato al Colosseo la mostra "Göbeklitepe: L'enigma di un luogo sacro", nata con la collaborazione del ministero della Cultura e del Turismo della Repubblica di Türkiye e dell'ambasciata di Türkiye a Roma, trova il nome dinel cartellone ministeriale che descrive gli «attori principali» che hanno dato vita all'esposizione.

