Alluvione, non dimentichiamo gli animali (Di venerdì 25 ottobre 2024) Salve, sono il papà di una ragazzina (Azzurra) che pratica equitazione presso il Centro Ippico Cà Del Rio (Pianoro) e con l'ultima Alluvione il nostro maneggio è devastato. Le case degli addetti sono danneggiate, le scorte di cibo per i cavalli sono tutte sotto l'acqua ed il fango, i campi sono impraticabili, nessuno ha posto per ospitare i nostri cavalli. Siamo disperati, andiamo avanti con i nostri sforzi e il nostro volontariato, ma non ce la facciamo più. Chiediamo aiuto perché non sappiamo come fare. Roberto Esposito Risponde Beppe Boni In questi giorni l'attenzione è stata concentrata sui danni che il nubifragio ha provocato verso strutture, case, negozi, agricoltura. Ma anche gli animali hanno pagato un prezzo alto. Ilrestodelcarlino.it - Alluvione, non dimentichiamo gli animali Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Salve, sono il papà di una ragazzina (Azzurra) che pratica equitazione presso il Centro Ippico Cà Del Rio (Pianoro) e con l'ultimail nostro maneggio è devastato. Le case degli addetti sono danneggiate, le scorte di cibo per i cavalli sono tutte sotto l'acqua ed il fango, i campi sono impraticabili, nessuno ha posto per ospitare i nostri cavalli. Siamo disperati, andiamo avanti con i nostri sforzi e il nostro volontariato, ma non ce la facciamo più. Chiediamo aiuto perché non sappiamo come fare. Roberto Esposito Risponde Beppe Boni In questi giorni l'attenzione è stata concentrata sui danni che il nubifragio ha provocato verso strutture, case, negozi, agricoltura. Ma anche glihanno pagato un prezzo alto.

