Alla Festa del Cinema Hey Joe James Franco Questo film è neo-realismo

(Di venerdì 25 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “per me è neo-italiano. Ogni ripresa era ripetuta 10 volte per ogni angolatura, l’effetto finale è quello di vivere nel” parola di. L’attore di Hollywood è protagonista di “Hey Joe” diretto da Claudio Giovannesi, anche sceneggiatore insieme a Maurizio Braucci con cui aveva già collaborato per “La paranza dei bambini”. Nel, che sarà visibiledeldi Roma, alle ore 18.30 presso la Sala Sinopoli, un veterano americano di nome Dean Barry – che ha avuto una relazione con una ragazza napoletana durante la Seconda guerra mondiale – ritorna a Napoli, all’inizio degli anni Settanta, per conoscere suo figlio. Il protagonista lascia tutto ciò che ha in America per andare in Italia: “Credo che quello che accade a Dean è che il telegramma lo risveglia – prosegue-.