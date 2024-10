Addio Juve, è ufficiale: giocherà la Champions con un’altra maglia (Di venerdì 25 ottobre 2024) La notizia era nell’aria già da qualche giorno ma ora è ufficiale e non farà piacere ai tifosi bianconeri: Addio alla Juve. La notizia che ha tenuto banco nelle ultime ore nel mondo del calcio è finalmente stata confermata: Castello Lukeba, promettente difensore centrale della nazionale francese, ha rinnovato il suo contratto con il RB Lipsia fino al giugno del 2029. Juventus, brutte notizie per i tifosi bianconeri – Serieanews.com / Credits: AnsaFoto.itQuesto accordo estende di un ulteriore anno la permanenza del giocatore presso la squadra tedesca, rispetto alla scadenza originaria prevista per il 2028. La decisione del Lipsia di blindare Lukeba riflette l’importanza strategica che il giovane difensore riveste all’interno dello scacchiere tattico della squadra. Serieanews.com - Addio Juve, è ufficiale: giocherà la Champions con un’altra maglia Leggi tutta la notizia su Serieanews.com (Di venerdì 25 ottobre 2024) La notizia era nell’aria già da qualche giorno ma ora èe non farà piacere ai tifosi bianconeri:alla. La notizia che ha tenuto banco nelle ultime ore nel mondo del calcio è finalmente stata confermata: Castello Lukeba, promettente difensore centrale della nazionale francese, ha rinnovato il suo contratto con il RB Lipsia fino al giugno del 2029.ntus, brutte notizie per i tifosi bianconeri – Serieanews.com / Credits: AnsaFoto.itQuesto accordo estende di un ulteriore anno la permanenza del giocatore presso la squadra tedesca, rispetto alla scadenza originaria prevista per il 2028. La decisione del Lipsia di blindare Lukeba riflette l’importanza strategica che il giovane difensore riveste all’interno dello scacchiere tattico della squadra.

