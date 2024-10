Voci di separazione tra Harry e Meghan Markle: “Sempre più distanti, assenti da tempo in pubblico” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Sul Montecito Journal, giornale locale della cittadina dove risiedono Harry e Meghan, sono comparse alcune indiscrezione sui rapporti tra i coniugi. Fanpage.it - Voci di separazione tra Harry e Meghan Markle: “Sempre più distanti, assenti da tempo in pubblico” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Sul Montecito Journal, giornale locale della cittadina dove risiedono, sono comparse alcune indiscrezione sui rapporti tra i coniugi.

Meghan e Harry : un’esperta reale individua nel passato il momento del loro crollo pubblico - Secondo Seward, il momento esatto del loro breakdown risale al passato, a un evento preciso. E che si sia trovata presto incompatibile con gerarchie, protocolli e regole. “Ha aperto gli occhi scoprendo che sarebbe stata solo un ingranaggio della ruota, perché era sposata con il numero due e non con il numero uno, che sarebbe stato il principe William”. (Dilei.it)

Harry e Meghan di nuovo nella bufera per l'”operazione segreta Melides” : “Hanno reso privata la spiaggia davanti alla loro villa”. L’ira dei residenti - . Nel novembre di quell’anno, ovvero quando venne ufficializzato il fidanzamento con Harry, Kensington Palace aveva avviato le procedure per aprirle le porte d’Europa, prima che la Brexit le chiudesse alla libera circolazione dei cittadini europei. Secondo i media portoghesi, infatti, l’accesso al mare da sogno che si affaccia su questa costa, sarebbe sempre stato libero e nella disponibilità di tutti, ora invece l’accesso alle spiagge risulterebbe chiuso al pubblico per lasciarlo in esclusiva ai proprietari delle nuove ville. (Ilfattoquotidiano.it)

Harry e Meghan - la nuova casa per le vacanze : non è a Londra - Ormai hanno trovato il loro nido d’amore a Montecito nella lussuosa villa dove la famiglia sta crescendo sempre di più, ma non disdegnano l’Europa, anche se si tengono alla larga dall’Inghilterra, per quanto fosse possibile. Ad annunciarlo è stato il Daily Mail, che sarebbe stato contattato da una fonte vicino alla coppia. (Velvetgossip.it)