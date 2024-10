VIDEO | Corruzione negli appalti pubblici. In carcere imprenditori e funzionari del comune di Ceccano (Di giovedì 24 ottobre 2024) A seguito di un’attività di indagine diretta dall’ufficio di Roma della Procura Europea, investigatori della Polizia di Stato della Squadra Mobile di Frosinone e del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine di Roma stanno eseguendo misure cautelari personali e sequestri Frosinonetoday.it - VIDEO | Corruzione negli appalti pubblici. In carcere imprenditori e funzionari del comune di Ceccano Leggi tutta la notizia su Frosinonetoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) A seguito di un’attività di indagine diretta dall’ufficio di Roma della Procura Europea, investigatori della Polizia di Stato della Squadra Mobile di Frosinone e del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine di Roma stanno eseguendo misure cautelari personali e sequestri

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L'ira di Nicola Porro arrivato alla stazione centrale : "Treno in ritardo di 2 ore e niente taxi a Pescara" [VIDEO] - Il giornalista e conduttore televisivo Nicola Porro ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video girato a Pescara all'arrivo alla stazione centrale. Porro, infatti, è arrivato in città per l'Abruzzo Economy Summit ma dal suo racconto il viaggio è stato abbastanza travagliato. Il giornalista... (Ilpescara.it)

Cosa sappiamo dell'attentato contro la sede dell'industria aerospaziale ad Ankara - Nei video si vedono i due terroristi armati arrivare alla sede centrale dell'azienda in taxi. Erdogan, a Kazan per il vertice dei Brics, ha confermato che ci sono morti e feriti ... (ilfoglio.it)

Edison, maxi investimento di 450 milioni per la nuova centrale a gas di Presenzano - Edison ha investito 450 milioni per realizzare una nuova centrale termoelettrica in Campania, dove a Presenzano (Caserta) ha attivato un impianto da 770 mw in grado di soddisfare i consumi di oltre 1. (corriere.it)

Una vera spy story dietro l'arresto di sette palestinesi, accusati di essere al soldo dell'Iran - I sospetti hanno tutti un'età compresa tra i 19 e i 23 anni, secondo quanto dichiarato da funzionari della polizia e dello Shin Bet. Il leader del gruppo, un 23enne di nome Rami Alian, sarebbe stato r ... (rainews.it)