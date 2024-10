Ilnapolista.it - Velasco: «Qui i figli di migranti diventano italiani solo quando conviene, dovrebbe esserci uno “ius tutto”»

(Di giovedì 24 ottobre 2024) “Sento ancora gli occhi di tigre, arriverò a Los Angeles 2028“, da ct della nazionale femminile di pallavolo. Julioannuncia “l’accordo con il presidente Manfredi” in un’intervista alla trasmissione “Casa Italia” di Rai Italia. E poiché pergli occhi della tigre non vanno a giorni alterni, ne approfitta per azzannare il governo: “La pallavolo femminile per questioni sociologiche ha più ragazze di origine africana, ha qualche giocatrice come Fahra di tedeschi, o Antropovaa di genitori russi. Sono nate o hanno studiato in Italia, e a me sembra assurdo che io, grazie a mio nonno Schiaffino arrivato in Argentina a dieci anni, avrei potuto prendere la cittadinanza senza aver mai visitato l’Italia e parlato l’italiano. Invece non lo possono fare ragazzi e ragazze nate in Italia.