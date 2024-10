USA 2024: numeri record per il voto anticipato (Di giovedì 24 ottobre 2024) numeri record per il voto anticipato per USA 2024. L’affluenza record alle urne si verifica mentre Kamala Harris e Donald Trump restano testa a testa nei sette Stati più competitivi. USA 2024: numeri record per il voto anticipato Mancano 12 giorni alle elezioni presidenziali americane e gli ultimi sondaggi mostrano un testa a testa tra Periodicodaily.com - USA 2024: numeri record per il voto anticipato Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di giovedì 24 ottobre 2024)per ilper USA. L’affluenzaalle urne si verifica mentre Kamala Harris e Donald Trump restano testa a testa nei sette Stati più competitivi. USAper ilMancano 12 giorni alle elezioni presidenziali americane e gli ultimi sondaggi mostrano un testa a testa tra

