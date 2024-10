Una donna ha fatto causa a un chatbot, accusandolo del suicidio del figlio adolescente (Di giovedì 24 ottobre 2024) Megan Garcia sostiene che il Character.AI abbia portato il figlio di 14 anni ad allontanarsi dal mondo reale e poi a togliersi la vita Wired.it - Una donna ha fatto causa a un chatbot, accusandolo del suicidio del figlio adolescente Leggi tutta la notizia su Wired.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Megan Garcia sostiene che il Character.AI abbia portato ildi 14 anni ad allontanarsi dal mondo reale e poi a togliersi la vita

