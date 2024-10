Lanazione.it - Troppo Livorno per il Montevarchi. Quattro sberle: si salva Borgia

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024)(4-2-3-1): Tani; Siniega (82’ Luci), Brenna, Risaliti (65’ Fancelli), Calvosa (68’ Parente); Bellini, Currarino (62’ Hamlili); Marinari, Capparella, Regoli; Malva (56’ Dionisi). A disp. Cardelli, Frati, Islam, Russo. All. Indiani(4-3-3): Conti; Sturli, Franco (65’ Ficini), Martinelli (64’ Artini), Ciofi; Sesti, Picchi, Casagni (53’ Boncompagni); Zhupa, Carcani (77’ Priore), Orlandi (73’). A disp. Testoni, Rufini, Saltalamacchia, D’Alessandro. All. Lelli Arbitro: Dania di Milano Reti: 31’ Risaliti, 36’ Bellini, 46’ Regoli, 63’ Dionisi, 76’Note: angoli 5-2; ammoniti Carcani, Risaliti, Martinelli, Calvosa, Artini; recupero 3’+5’– Sconfitta esterna per ilche sul campo delperde 4-1.