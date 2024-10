Gaeta.it - Tragico incidente stradale sull’A1: due operai morti e un ferito all’alba di oggi

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Un gravesul tratto dell'A1, tra Orvieto e Attigliano, ha portato alla perdita di due vite umane e al ferimento di un'altra persona. L'evento è avvenuto nelle prime ore del mattino, segnando unrisveglio per la comunità locale e suscitando una serie di interrogativi sulle condizioni di sicurezza del trafficoin autostrada. La Poliziaè al lavoro per ricostruire gli eventi e chiarire la dinamica dell'. Dinamica dell'accaduto L'è avvenuto nelle prime luci dell'alba sull'autostrada A1, in direzione sud, nel tratto fra Orvieto e Attigliano, nel cuore della provincia di Terni. Secondo le prime informazioni diffuse dagli agenti della Polizia, un camion, guidato da un uomo di 55 anni, ha tamponato violentemente un autocarro fermo in corsia di emergenza.