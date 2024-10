Gaeta.it - Tragico incidente alla Toyota Material Handling di Bologna: due vittime e undici feriti

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un drammaticoha segnato la giornata di ieri presso laa Bargellino, in provincia di, dove due lavoratori hanno perso la vita in seguito a un’esplosione. L’accaduto ha colpito duramente la comunità locale e ha riacceso il dibattito sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Mentre l’azienda e le autorità competenti indagano sull’, la tragedia ha suscitato una grande affluenza di colleghi e amici dellenel luogo dell’per rendere omaggio ai loro compagni di lavoro. L’e leIeri pomeriggio, l’esplosione, apparentemente causata da un malfunzionamento di un compressore, ha distrutto una parte del capannone della. Le due, Lorenzo Cubello, di 37 anni, e Fabio Tosi, di 34 anni, sono stati identificati come i lavoratori deceduti.