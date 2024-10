Torna su Rai 1 Elena Sofia Ricci con “I casi di Teresa Battaglia” (Di giovedì 24 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Non vi aspettate che mi metta a ballare Il Lago dei Cigni!”: scherza così Elena Sofia Ricci sulla sua presenza come “Ballerina per una notte” alla puntata di “Ballando con le stelle” di sabato 26. Presenza naturalmente legata alla promozione de “I casi di Teresa Battaglia – Ninfa Dormiente”, nuovo capitolo della serie tratta dai romanzi di Ilaria Tuti (editi da Longanesi) che arriva su Rai1 in 3 prime serate dal 28 ottobre. Unlimitednews.it - Torna su Rai 1 Elena Sofia Ricci con “I casi di Teresa Battaglia” Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Non vi aspettate che mi metta a ballare Il Lago dei Cigni!”: scherza cosìsulla sua presenza come “Ballerina per una notte” alla puntata di “Ballando con le stelle” di sabato 26. Presenza naturalmente legata alla promozione de “Idi– Ninfa Dormiente”, nuovo capitolo della serie tratta dai romanzi di Ilaria Tuti (editi da Longanesi) che arriva su Rai1 in 3 prime serate dal 28 ottobre.

Elena Sofia Ricci torna come Teresa Battaglia nella nuova stagione della serie “I casi di Teresa Battaglia” - Dopo il grande successo della prima stagione, la profiler di Ilaria Tuti si prepara ad affrontare nuove sfide tra il mistero e l’introspezione umana. Il caso di Marta Trevisan offre una trama ricca di riletture e rivelazioni, in cui ogni personaggio potrebbe nascondere motivi e segreti. Mentre le indicazioni iniziali sembrano suggerire un suicidio, Teresa, con il suo intuito affinato, è pronta a scoprire verità nascoste e a rimettere tutto in discussione. (Gaeta.it)

