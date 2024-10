Torino-Como Vanoli | Dobbiamo migliorare Coco ha fatto vedere le sue potenzialità

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) “Turn over? Dipende da chi è a disposizione. Recuperiamo tanti ragazzi, vediamo una gara per volta. Stiamo offrendo grandi prestazioni, ma non è abbastanza, è un peccato buttare via prestazioni come a Cagliari.”. Lo ha detto il tecnico del, Paoloalla vigilia del match casalingo contro il. Buone notizie dall’infermeria: “Sanabria ieri ha avuto la febbre ma oggi sta bene e si allena. Anche Karamoh e Pedersen hanno smaltito la febbre”. Nessuno stop perdopo la prova negativa di Cagliari: “No. Il campione deve uscire da solo: tutti li passiamo, hale suee le farà ri. Forza e coraggio e andiamo avanti”. Come si allena la concentrazione? “Si parte da lontano, dai dettagli, e non sono solo all’interno del campo. La mentalità è anche arrivare 10 minuti prima.