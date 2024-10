Tom Holland al Tonight Show di Jimmy Fallon ha messo insieme un look total white perfetto per l'inverno (Di giovedì 24 ottobre 2024) Martedì scorso Tom Holland è arrivato al Tonight Show di Jimmy Fallon con due obiettivi: darci tutti gli indizi su Spider-Man 4 (con l'ulteriore arduo compito di non far trapelare alcuno spoiler) e mostrarci come indossare un look total white in pieno ottobre. Siamo così abituati a indossare il bianco in uno scenario idilliaco come quello di Ibiza, che quando le temperature scendono facciamo fatica a dare vita al colore. Tuttavia, i tempi sono cambiati e indossare il bianco è all'ordine del giorno in qualsiasi periodo dell'anno. Un chiaro caso di rinascita del colore bianco è rappresentato dai tappeti rossi. Gli uomini meglio vestiti del mondo si affidano al bianco candido per distinguersi agli eventi più eleganti del mondo. Per esempio, sul tappeto degli Emmy Awards di un paio di anni fa, l'abito bianco è stato il trend di stile della serata. Gqitalia.it - Tom Holland al Tonight Show di Jimmy Fallon ha messo insieme un look total white perfetto per l'inverno Leggi tutta la notizia su Gqitalia.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Martedì scorso Tomè arrivato aldicon due obiettivi: darci tutti gli indizi su Spider-Man 4 (con l'ulteriore arduo compito di non far trapelare alcuno spoiler) e mostrarci come indossare unin pieno ottobre. Siamo così abituati a indossare il bianco in uno scenario idilliaco come quello di Ibiza, che quando le temperature scendono facciamo fatica a dare vita al colore. Tuttavia, i tempi sono cambiati e indossare il bianco è all'ordine del giorno in qualsiasi periodo dell'anno. Un chiaro caso di rinascita del colore bianco è rappresentato dai tappeti rossi. Gli uomini meglio vestiti del mondo si affidano al bianco candido per distinguersi agli eventi più eleganti del mondo. Per esempio, sul tappeto degli Emmy Awards di un paio di anni fa, l'abito bianco è stato il trend di stile della serata.

