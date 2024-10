Terrifier 3: due nuove terrificanti clip in anteprima! (Di giovedì 24 ottobre 2024) Midnight Factory ha diffuso due nuove clip in anteprima tratte da Terrifier 3, l’atteso nuovo capitolo della saga Horror che sta appassionando e intrattenendo i fan del genere in tutto il mondo. Le due clip, intitolate Art attacks e Il nuovo Jack lo Squartatore, ci mostrano alcune scene inedite. Prima di lasciarvi alle clip, vi ricordiamo che le nuove efferate gesta dello spietato killer Art il Clown saranno al cinema in anteprima il 31 ottobre e dal 7 novembre in tutti i cinema. La sinossi di Terrifier 3 Creduto morto dopo il massacro avvenuto cinque anni prima, lo spietato Art il Clown torna a seminare il terrore durante il periodo più magico dell’anno, proprio quando Sienna e Jonathan – sopravvissuti al folle killer – si accingono a celebrare il Natale, convinti ormai di essere fuori pericolo. Nerdpool.it - Terrifier 3: due nuove terrificanti clip in anteprima! Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Midnight Factory ha diffuso dueintratte da3, l’atteso nuovo capitolo della saga Horror che sta appassionando e intrattenendo i fan del genere in tutto il mondo. Le due, intitolate Art attacks e Il nuovo Jack lo Squartatore, ci mostrano alcune scene inedite. Prima di lasciarvi alle, vi ricordiamo che leefferate gesta dello spietato killer Art il Clown saranno al cinema inil 31 ottobre e dal 7 novembre in tutti i cinema. La sinossi di3 Creduto morto dopo il massacro avvenuto cinque anni prima, lo spietato Art il Clown torna a seminare il terrore durante il periodo più magico dell’anno, proprio quando Sienna e Jonathan – sopravvissuti al folle killer – si accingono a celebrare il Natale, convinti ormai di essere fuori pericolo.

