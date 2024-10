Panorama.it - Sugar Tax nella Manovra: “peserà oltre il 10% del fatturato del settore”

(Di giovedì 24 ottobre 2024) “Qualcuno la definisce una piccola imposta, ma equivale ail 10% deldel. È una spada di Damocle che preoccupa”. È chiaro David Dabiankov, direttore generale Assobibe (associazione di Confindustria che rappresenta i produttori di bevande analcoliche in Italia) nel commentare la presenza dellaTax. “Chiediamo di evitare di umiliare le imprese che fanno Made in Italy, fanno valore sul territorio e investimenti in questo Paese, soprattutto in un periodo di incertezza economica”, continua Dabiankov. LaTax, introdotta dal Governo Conte 2 nel 2020, di posticipo in posticipo, dovrebbe entrare in vigore da luglio 2025. Nel testo dellaappena depositato in Parlamento è scritta nero su bianco. Si tratta di un’imposta sulle bevande zuccherate, dalle bibite gassate ai succhi di frutta addizionati di zucchero o dolcificanti.