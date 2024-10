Start Cup Campania 2024 al Sant’Agostino: ricerca e innovazione per valorizzare talenti (Di giovedì 24 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiinnovazione ricerca competenze. Queste le parole chiave che il Rettore dell’Università del Sannio Gerardo Canfora ha voluto sottolineare nel presentare la giornata finale di “Start Cup Campania 2024”, la competizione regionale che mira a premiare le migliori idee imprenditoriali maturate all’interno delle sette Università della regione e che costituisce la più longeva tra le competizioni fra progetti d’impresa innovativa in ambito universitario. Undici sono i finalisti di Start Cup Campania 2024, così come sono stati proposti dagli Atenei regionali Federico II, Luigi Vanvitelli, Parthenope, Suor Orsola Benincasa, Sannio di Benevento, Salerno e L’Orientale, nel corso della cerimonia all’Auditorium Sant Agostino, presente questo pomeriggio l’assessore regionale all’Istruzione Valeria Fascione e il sindaco di Benevento Clemente Mastella. Anteprima24.it - Start Cup Campania 2024 al Sant’Agostino: ricerca e innovazione per valorizzare talenti Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuticompetenze. Queste le parole chiave che il Rettore dell’Università del Sannio Gerardo Canfora ha voluto sottolineare nel presentare la giornata finale di “Cup”, la competizione regionale che mira a premiare le migliori idee imprenditoriali maturate all’interno delle sette Università della regione e che costituisce la più longeva tra le competizioni fra progetti d’impresa innovativa in ambito universitario. Undici sono i finalisti diCup, così come sono stati proposti dagli Atenei regionali Federico II, Luigi Vanvitelli, Parthenope, Suor Orsola Benincasa, Sannio di Benevento, Salerno e L’Orientale, nel corso della cerimonia all’Auditorium Sant Agostino, presente questo pomeriggio l’assessore regionale all’Istruzione Valeria Fascione e il sindaco di Benevento Clemente Mastella.

