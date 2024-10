Spezia-Bari (venerdì 25 ottobre 2024 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ancora una volta è il Bari di Longo ad aprire la giornata di Serie B e la sfida odierna vede i galletti impegnati sul campo dello Spezia di D’Angelo. Gli aquilotti hanno trovato nel tecnico ex Pisa un allenatore in grado di ricompattare l’ambiente e far lottare la squadra per un pronto ritorno in massima serie. I liguri sono ancora imbattuti dopo 9 giornate e con 7 gol InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Infobetting.com - Spezia-Bari (venerdì 25 ottobre 2024 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici Leggi tutta la notizia su Infobetting.com (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ancora una volta è ildi Longo ad aprire la giornata di Serie B e la sfida odierna vede i galletti impegnati sul campo dellodi D’Angelo. Gli aquilotti hanno trovato nel tecnico ex Pisa un allenatore in grado di ricompattare l’ambiente e far lottare la squadra per un pronto ritorno in massima serie. I liguri sono ancora imbattuti dopo 9 giornate e con 7 gol InfoBetting: Scommesse Sportive e

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Spezia-Bari in radio-tv : pronostico - telecronisti e dove seguirla in diretta - Alle ore 20.30 di venerdì 25 ottobre si gioca Spezia-Bari, partita valida per la decima giornata del campionato. (Ascoltitv.it)

Spezia vs Bari : le probabili formazioni - SPEZIA VS BARI: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I liguri stanno andando a mille candidandosi per i primi due posti che valgono la Serie A. Esposito, Bandinelli, Reca, F. Longo DOVE VEDERLA IN TV Il match sarà visibile in diretta esclusiva su Dazn venerdì 25 ottobre 2024 alle ore 20. I pugliesi avevano iniziato male la stagione con due sconfitte consecutive contro Juve Stabia e Modena, ma si sono poi ripresi alla svelta. (Sport.periodicodaily.com)

Aspettative alte per lo Spezia : sfida contro il Bari con una curva da reinventare - Questo risultato è attribuibile a un gioco di squadra coeso, dove ogni membro contribuisce al successo collettivo. I tifosi si preparano a sostenere la squadra nonostante la chiusura della curva Ferrovia, una situazione temporanea dettata dai lavori di costruzione della nuova copertura. Questo aspetto è enfatizzato dall’allenatore, che ritiene che la preparazione mentale sia fondamentale per affrontare le sfide in modo efficace. (Gaeta.it)