Shaila conferma di aver fatto l’amore con Lorenzo | Ho ascoltato il mio cuore

Il quotidiano del Grande Fratello di oggi è stato tutto centrato su ciò che hanno fatto Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato in Spagna con confessionali inediti e dichiarazioni d'amore. "Sento delle emozioni che ho represso per troppo tempo" – le parole di Shaila Gatta – "Gli occhi di Lorenzo sono forti, parlano, sono comunicativi. Poi c'è la paura di innamorarsi, però ti dico, con lui a questa paura non ci penso più. L'ho sentito, sentivo delle cose nello stomaco. Non ho mai vissuto un'emozione così, mi sento una bambina di 12 anni, sono felice, lo desidero proprio. Per una volta ho detto 'non me ne frega niente, basta pensare, vai e ascolta il tuo cuore'. Abbiamo dormito insieme, abbiamo iniziato ad accarezzarci, sentire cose e a un certo punto non ce l'abbiamo fatta più ed è partita questa passione".

