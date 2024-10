SCONTRO TOTALE In Live dopo JUVE-STOCCARDA ||| Viviano IMPAZZISCE e CHE CAOS in Diretta (Di giovedì 24 ottobre 2024) Emiliano Viviano ha commentato la prima sconfitta della JUVEntus, contro lo STOCCARDA: in Diretta si è acceso il dibattito feroce La JUVEntus di Thiago Motta è caduta, per la prima volta in stagione, contro lo STOCCARDA in Champions League. In Diretta, con Emiliano Viviano, scontri incredibili sulla JUVEntus, sulla gestione di Thiago Motta, su Vlahovic, ma anche su Giuntoli. Da Riccardo Meloni a Matteo Fantozzi ed Enrico Camelio, le opinioni contrastanti sull’allenatore bianconero e sulla prestazione allo Stadium hanno acceso un dibattito feroce. Ne è nata un’analisi spietata e dura, oltre che controversa, su quanto fatto fin qui dal nuovo tecnico della JUVEntus da quanto è iniziata la sua avventura sulla panchina. L'articolo SCONTRO TOTALE In Live dopo JUVE-STOCCARDA Viviano IMPAZZISCE e CHE CAOS in Diretta proviene da TvPlay.it. Tvplay.it - SCONTRO TOTALE In Live dopo JUVE-STOCCARDA ||| Viviano IMPAZZISCE e CHE CAOS in Diretta Leggi tutta la notizia su Tvplay.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Emilianoha commentato la prima sconfitta dellantus, contro lo: insi è acceso il dibattito feroce Lantus di Thiago Motta è caduta, per la prima volta in stagione, contro loin Champions League. In, con Emiliano, scontri incredibili sullantus, sulla gestione di Thiago Motta, su Vlahovic, ma anche su Giuntoli. Da Riccardo Meloni a Matteo Fantozzi ed Enrico Camelio, le opinioni contrastanti sull’allenatore bianconero e sulla prestazione allo Stadium hanno acceso un dibattito feroce. Ne è nata un’analisi spietata e dura, oltre che controversa, su quanto fatto fin qui dal nuovo tecnico dellantus da quanto è iniziata la sua avventura sulla panchina. L'articoloIne CHEinproviene da TvPlay.it.

