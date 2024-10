Salvato il cagnolino Blues, disperso da 60 ore e finito in un crepaccio (Di giovedì 24 ottobre 2024) Salvato da un altro amico a quattro zampe. Nuovo intervento provvidenziale del Noras, il Nucleo operativo animali scomparsi, insieme al cane Gordon, al suo padrone Giuseppe Brini di Carenno e al team dei vigili del fuoco giunti prontamente sul posto non appena il quadrupede disperso è stato Leccotoday.it - Salvato il cagnolino Blues, disperso da 60 ore e finito in un crepaccio Leggi tutta la notizia su Leccotoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)da un altro amico a quattro zampe. Nuovo intervento provvidenziale del Noras, il Nucleo operativo animali scomparsi, insieme al cane Gordon, al suo padrone Giuseppe Brini di Carenno e al team dei vigili del fuoco giunti prontamente sul posto non appena il quadrupedeè stato

