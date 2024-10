Rifiuti nelle aree verdi lungo via Caldarola: "Così da mesi, chi deve occuparsi della pulizia?" (Di giovedì 24 ottobre 2024) Buste piene di spazzatura, bottiglie e Rifiuti di altro genere, disseminati nelle aiuole lungo via Caldarola, al quartiere Japigia. Una situazione che, dicono i residenti, sarebbe presente da mesi: "Non si riesce a far rimuovere quei Rifiuti che giacciono lungo la strada, dopo la Eni", spiegano Baritoday.it - Rifiuti nelle aree verdi lungo via Caldarola: "Così da mesi, chi deve occuparsi della pulizia?" Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Buste piene di spazzatura, bottiglie edi altro genere, disseminatiaiuolevia, al quartiere Japigia. Una situazione che, dicono i residenti, sarebbe presente da: "Non si riesce a far rimuovere queiche giaccionola strada, dopo la Eni", spiegano

