Ricordare la lezione di Cossiga per capire la mail di Patarnello: ristabilire l'equilibrio tra i poteri è una necessità

Nei giorni scorsi Il Tempo ha riportato la mail che il dottor Marco Patarnello, sostituto procuratore presso la Corte di Cassazione, ha mandato ai suoi colleghi. Anche se il magistrato dice testualmente che "non dobbiamo fare opposizione politica, ma dobbiamo difendere la giurisdizione e il diritto dei cittadini ad un giudice indipendente", il testo denota un atteggiamento di parte della magistratura che deborda i limiti che le sono assegnati dalla Costituzione. Parlando delle riforme della Giustizia il magistrato, infatti, dice che l'attacco alla giurisdizione non è mai stato così forte e pericoloso perché la Meloni non si muove per interesse personale, non cerca un salvacondotto, ma agisce per una visione politica.

