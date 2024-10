Regionali Liguria, nessun ‘impresentabile’ per l’Antimafia tra i 519 candidati (Di giovedì 24 ottobre 2024) nessun ‘impresentabile’ tra i 519 candidati alle elezioni Regionali in Liguria di domenica 27 ottobre. Lo ha comunicato la presidente della Commissione parlamentare Antimafia, Chiara Colosimo, dopo la trasmissione degli elenchi dei candidati alla Direzione Antimafia e Antiterrorismo per verificare eventuali loro pendenze giudiziarie o condanne che potessero comprometterne l’integrità o quella delle istituzioni. La verifica ha dato esito negativo. Lapresse.it - Regionali Liguria, nessun ‘impresentabile’ per l’Antimafia tra i 519 candidati Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)tra i 519alle elezioniindi domenica 27 ottobre. Lo ha comunicato la presidente della Commissione parlamentare Antimafia, Chiara Colosimo, dopo la trasmissione degli elenchi deialla Direzione Antimafia e Antiterrorismo per verificare eventuali loro pendenze giudiziarie o condanne che potessero comprometterne l’integrità o quella delle istituzioni. La verifica ha dato esito negativo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Elezioni regionali - Cna si confronta con i candidati - Continuano gli incontri organizzati da CNA in vista delle prossime elezioni regionali: la presidenza di CNA Cesena Val Savio ha incontrato, lunedì 21 ottobre presso la sede di Cesena dell’associazione, i due candidati Francesca Lucchi e Massimo Bulbi. Un confronto costruttivo, partendo dai temi... (Cesenatoday.it)

VIDEO | Regionali - le richieste degli studenti universitari ai candidati in un incontro al Cap - "Dopo settimane di mobilitazione - spiegano -, gli studenti. . Le studentesse e gli studenti universitari delle residenze e delle case dello studente hanno organizzato un incontro con i candidati alla presidenza della Regione, che si terrà giovedì 24 ottobre alle ore 17 al Cap di via Albertazzi. (Genovatoday.it)

Elezioni Regionali : 11 liste e 4 candidati presidente - La lista di 'Forza del Popolo', a sostegno del candidato alla presidenza Lillo Massimiliano Musso non è stata ammessa. Sono state presentate dodici liste, ne sono state ammesse undici. Chiusi i termini per la presentazione delle liste per le elezioni regionali di domenica 17 e lunedì 18 novembre. (Parmatoday.it)