Iltempo.it - Putin riapre il fronte baltico? Sabotaggi e attacchi In Finlandia: "Ondata mai vista"

(Di giovedì 24 ottobre 2024), interferenze Gps, cybere sospetti che da Helsinki arrivano fino a Mosca: laè in massima allerta e vive giorni di grande preoccupazione in un clima di costante instabilità. A dare notizia della profonda insicurezza le autorità finlandesi che hanno ammesso di stare affrontando un'escalation die atti di disturbo senza precedenti. Che la minaccia sia reale, lo testimoniano le recenti dichiarazioni di Lulu Ranne, ministro dell'interno di Helsinki, secondo cui le indagini in corso “sull'dipiù aggressivi mai” avrebbero già confermato l'esistenza di “chiari indizi” su presunte responsabilità russe.