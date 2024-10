"Posti letto scontati e riattivare i bus notturni" (Di giovedì 24 ottobre 2024) PERUGIA - Riattivazione di Gimo, il servizio di bus notturni che nel 2017 collegava le periferie fra di loro e con il Centro storico; Posti letto disponibili a basso costo anche per gli studenti che non ne hanno diritto gratuitamente e un piano di regolamentazione degli affitti che tuteli i giovani. Sono queste le richieste che Udu e Rete degli studenti medi hanno rivolto agli assessori comunali Costanza Spera e Pierluigi Vossi, sui temi della mobilità notturna e della crisi abitativa. "Noi abbiamo presentato le proposte storiche" ha detto Lorenzo Ferranti di Rete degli Studenti Medi Umbria. "Torniamo a dirlo: rivogliamo Gimo" ha aggiunto Nicholas Radicchi, coordinatore di Udu Perugia. "Lo rivogliamo perché è un servizio fondamentale, per noi studenti ma anche per chi lavora fino a tarda sera. Lanazione.it - "Posti letto scontati e riattivare i bus notturni" Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) PERUGIA - Riattivazione di Gimo, il servizio di busche nel 2017 collegava le periferie fra di loro e con il Centro storico;disponibili a basso costo anche per gli studenti che non ne hanno diritto gratuitamente e un piano di regolamentazione degli affitti che tuteli i giovani. Sono queste le richieste che Udu e Rete degli studenti medi hanno rivolto agli assessori comunali Costanza Spera e Pierluigi Vossi, sui temi della mobilità notturna e della crisi abitativa. "Noi abbiamo presentato le proposte storiche" ha detto Lorenzo Ferranti di Rete degli Studenti Medi Umbria. "Torniamo a dirlo: rivogliamo Gimo" ha aggiunto Nicholas Radicchi, coordinatore di Udu Perugia. "Lo rivogliamo perché è un servizio fondamentale, per noi studenti ma anche per chi lavora fino a tarda sera.

