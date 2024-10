Pontedera La vittoria? Fra cinismo e ordine (Di giovedì 24 ottobre 2024) Domenica a Gubbio per il Pontedera era importante vincere. Era l’obiettivo – assai difficile in verità - principale della trasferta. La squadra di Menichini, che domenica ospita l’Entella, c’è riuscita (1-0) e quindi è stato fatto il massimo. Stavolta però c’è riuscita in un modo inusuale, ossia sfoderando un cinismo – caratteristica che nel calcio è un pregio e non un difetto – mai visto prima. Lo dicono i numeri del match, valido per la 10a giornata di campionato. La rete nel primo tempo di Ianesi, rete che ha deciso la sfida, è stata infatti l’unico tiro nello specchio della porta umbra effettuato nei 99’ di gioco (recupero compreso) dalla formazione granata, che di tiri totali ne ha scagliati due: quello dell’1-0 nel primo tempo, appunto, e una punizione di Ladinetti finita alta di poco nella ripresa. Sport.quotidiano.net - Pontedera La vittoria? Fra cinismo e ordine Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di giovedì 24 ottobre 2024) Domenica a Gubbio per ilera importante vincere. Era l’obiettivo – assai difficile in verità - principale della trasferta. La squadra di Menichini, che domenica ospita l’Entella, c’è riuscita (1-0) e quindi è stato fatto il massimo. Stavolta però c’è riuscita in un modo inusuale, ossia sfoderando un– caratteristica che nel calcio è un pregio e non un difetto – mai visto prima. Lo dicono i numeri del match, valido per la 10a giornata di campionato. La rete nel primo tempo di Ianesi, rete che ha deciso la sfida, è stata infatti l’unico tiro nello specchio della porta umbra effettuato nei 99’ di gioco (recupero compreso) dalla formazione granata, che di tiri totali ne ha scagliati due: quello dell’1-0 nel primo tempo, appunto, e una punizione di Ladinetti finita alta di poco nella ripresa.

