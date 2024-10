Pechino aspetta l’esito del voto Usa per risollevare l’economia E i cinesi trasferiscono le fortune all’estero

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Gli aiuti messi sul piatto dalla Cina per sollevarenon convincono mercati e investitori. La strategia messa in atto finora è quella del freno e acceleratore, e questo sarebbe dovuto all’attesa perdelle elezioni Usa 2024. «La crisi cinese, da lontano, ricorda la situazione del Giappone di trent’anni fa», spiega Filippo Di Naro, direttore investimenti Anima sgr, «ci volle molto tempo perché i consumatori giapponesi riprendessero le abitudini di consumo che avevano interrotto con una crisi del settore real estate e finanziario a fine anni Ottanta e inizio anni Novanta». I consumatori non comprano, bisogna mettere loro letteralmente i soldi in tasca e per questo servono misure fiscali. La guerra in Ucraina Perché dunque il governo non agisce? In primis perché per Xi Jinping il mantra è la “prosperità comune”, ovvero più che crescere, redistribuire.