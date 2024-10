Lanazione.it - Peba, si va a passi lenti verso l’approvazione

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) L’elaborazione del Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche (), entra nella fase cinque. L’ultima. Quella in cui gli interventi da realizzare vanno messi in fila in un elenco ordinato che segua le priorità definite insieme alla Consulta per la disabilità. A fare il punto sul percorso che dovrebbe, finalmente, portare aldel piano sono stati l’altro ieri l’assessore ai lavori pubblici Luca Ponzanelli e il dirigente dell’Area 3-servizi al territorio Giovanni Mugnani. Lo hanno fatto incontrando Giulia Chiatti, presidente della Consulta per la disabilità, e gli altri componenti riuniti, tra l’altro, proprio per confrontarsi sule sui prolungati tempi di conclusione del percorso. L’incarico di redigerlo, infatti, è datato gennaio 2021.