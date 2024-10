Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO ROMA-DINAMO KIEV 1-0: Baldanzi elettrico, erroraccio Shomurodov

(Di giovedì 24 ottobre 2024)di, match valido per la terza giornata della fase campionato della UEFA Europa League 2024/25 Tommaso(LaPresse) – calciomercato.itSvilar 6 Celik 5,5 Ndicka 6,5 Hermoso 6 Zalewski 5,5 Le Fée 5,5. Dal 52? Cristante 6 Koné 6 Angeliño 6 Pisilli 6,5. Dal 66? Pellegrini 6 TOP6,5: senza il minimo dubbio è lui il migliore in campo. Non segna, ma il rigore lo procura lui con un guizzo. E con altri due almeno va vicino al raddoppio. È sempre il più vivo, crea, è, va pure a chiudere a chiudere in area. Dal 66? Dybala 6 Dovbyk 6,5. Dal 52? FLOP5,5: in realtà gioca pure una buona gara al suo ingresso in campo. Si propone, è nel vivo del gioco, va dentro ed esce a dialogare con i compagni. Però, da attaccante soprattutto, divorarsi un gol così è un delitto che lanon può assolutamente permettersi.