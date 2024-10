Outer Banks: il tesoro di Barbanera si trova davvero a largo delle isole? (Di giovedì 24 ottobre 2024) Outer Banks: il tesoro di Barbanera si trova davvero a largo delle isole? Nella nuova stagione di Outer Banks, una delle trame principali è la caccia al tesoro del famigerato pirata Edward Teach, meglio conosciuto come Barbanera. Sebbene la sua carriera di pirata sia durata solo due anni e sia avvenuta verso la fine dell’Età d’Oro della Pirateria, Teach rimane probabilmente il pirata più famoso della storia, quasi sinonimo di questa professione. Anche se non è stato il più ricco o di successo, le voci di un grande tesoro sepolto poco prima della sua morte in battaglia hanno rafforzato il suo status di mito. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di giovedì 24 ottobre 2024): ildisi? Nella nuova stagione di, unatrame principali è la caccia aldel famigerato pirata Edward Teach, meglio conosciuto come. Sebbene la sua carriera di pirata sia durata solo due anni e sia avvenuta verso la fine dell’Età d’Oro della Pirateria, Teach rimane probabilmente il pirata più famoso della storia, quasi sinonimo di questa professione. Anche se non è stato il più ricco o di successo, le voci di un grandesepolto poco prima della sua morte in battaglia hanno rafforzato il suo status di mito.

