Orgoglio amaranto e le trasferte Farsetti | Avanti con il ricorso

L'assemblea straordinaria dei soci di Orgoglio amaranto, che si è svolta lunedì sera nella sede del comitato di azionariato popolare, ha discusso l'unico punto all'ordine del giorno previsto, ovvero l'iter del ricorso al Tar che Oa ha sostenuto per cercare di sbloccare la trasferta dei tifosi amaranto a Sassari. I soci hanno deliberato la prosecuzione dell'iter giudiziario fino al responso definitivo del tribunale della Sardegna. Udienza fissata per il 6 novembre. Dopo che lo scorso 5 ottobre, un primo esito aveva confermato la disposizione prefettizia che negava al trasferta, nell'udienza collegiale di novembre però si entrerà nel merito della questione e Orgoglio amaranto, che ha affidato la causa all'avvocato Giulio Ciabattini, ha fondate aspettative di veder premiate le proprie rimostranze.

