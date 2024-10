Spazionapoli.it - “Non c’è stato rispetto per…”: l’annuncio dell’esperto è un duro attacco al Napoli!

Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) In casasono momenti molto importanti in vista del futuro. La società azzurra dovrà prendere una decisione cruciale. La stagione delè iniziata al meglio, con la squadra che occupa la prima posizione in classifica in Serie A. L’avvento di Antonio Conte in panchina ha portato gli effetti sperati dalla società. Intanto, però, proprio la dirigenza è alle prese con una situazione molto scomoda. Si tratta del rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia, con il quale la distanza continua ad essere abbastanza ampia. Lo stipendio attuale riconosciuto al giocatore è “irrisorio”, motivo per il quale l’agente spinge per un rinnovo da vero top player. Il, dal canto suo, vorrebbe accontentare il georgiano ma senza arrivare ad una proposta indecente. La distanza citata in precedenza nasce proprio qui, e costringe le parti a risentirsi nei prossimi giorni.