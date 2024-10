MotoGP, Jorge Martin: “Bello essere ancora in vetta alla classifica, a Buriram sarà dura” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ora o mai più per Francesco Bagnaia. Il due-volte campione del mondo, infatti, dovrà sfruttare al massimo il fine settimana del Gran Premio della Thailandia, diciottesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2024, e lo ha confermato lui stesso nel corso della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale del weekend sul tracciato di Buriram. Jorge Martin lo sa e farà di tutto per difendere il suo vantaggio costruito nel corso di una stagione pressoché perfetta. Dopo quanto visto a Phillip Island, il margine di vantaggio dello spagnolo sul portacolori del team Ducati Factory è passato da 10 a 20 punti, per cui per “Pecco” Bagnaia si annuncia un finale di campionato da vivere senza fare troppi calcoli. Un altro errore chiuderebbe forse ogni discorso, mentre devono arrivare vittorie e punti importante per riaprire i discorsi legati alla corsa al titolo. Oasport.it - MotoGP, Jorge Martin: “Bello essere ancora in vetta alla classifica, a Buriram sarà dura” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ora o mai più per Francesco Bagnaia. Il due-volte campione del mondo, infatti, dovrà sfruttare al massimo il fine settimana del Gran Premio della Thailandia, diciottesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale2024, e lo ha confermato lui stesso nel corso della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale del weekend sul tracciato dilo sa e farà di tutto per difendere il suo vantaggio costruito nel corso di una stagione pressoché perfetta. Dopo quanto visto a Phillip Island, il margine di vantaggio dello spagnolo sul portacolori del team Ducati Factory è passato da 10 a 20 punti, per cui per “Pecco” Bagnaia si annuncia un finale di campionato da vivere senza fare troppi calcoli. Un altro errore chiuderebbe forse ogni discorso, mentre devono arrivare vittorie e punti importante per riaprire i discorsi legaticorsa al titolo.

