Morto Romano Colozzi ex assessore al Bilancio di Regione Lombardia

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Milano – Ènella notte all'età di 75 anni, ex esponente della Dc con un passato da consigliere comunale a Cesena, da consigliere regionale in Emilia-Romagna e daaldellaquando il governatore era Roberto Formigoni. "Ci lascia un galantuomo. Una persona al servizio delle istituzioni che ha fatto della professionalità e della disponibilità il suo segno distintivo. Politico raffinato, con toni bassi e mai arroganti, cercava soluzioni condivise e dispensava consigli. Solo apparentemente distaccato e severo, portava in sé la simpatia e l'allegria tipica della Romagna, sua terra d'origine”, ha commentato il presidente dellaAttilio Fontana. "Mai dimenticherò le parole con cui costantemente mi ha sostenuto durante il periodo più duro del Covid.