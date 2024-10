Ilgiorno.it - Milano si riempe di libri: torna Bookcity dall’11 al 17 novembre. Incontri con gli autori e letture nelle carceri

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024), 24 ottobre 2024 –l'appuntamento con i2024 che animerà per una settimanacon decine e decine di appuntamenti. Giunta alla sua tredicesima edizione, la manifestazione dedicata al libro e alla lettura, quest’annoal 17, coinvolge altre cinque città lombarde: Como, Cremona, Lodi, Monza e Pavia. Gli organizzatori contano infatti 1.597 eventi con oltre tremila protagonisti e più di 400 volontari, 70 librerie, oltre 50 biblioteche (di cui 17 di condominio) e 339 sedi che ospitano glidella manifestazione. Per il secondo anno consecutivo, sette case editrici cattoliche milanesi, in collaborazione con la Diocesi, si associano per dar vita a un'iniziativa comune, quest'anno intitolata "Artigiani di pace", che sarà parte integrante del palinsesto.